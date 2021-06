Tournée en Australie : Galthié pourra compter sur un groupe de 42 joueurs

Fabien Galthié a été entendu. Pour la tournée en Australie du mois de juillet prochain, il tenait à coeur du sélectionneur français de pouvoir s'appuyer sur un groupe élargi. Le natif de Cahors a eu gain de cause. Au lieu des 35 joueurs qu'il pensait pouvoir retenir initialement, Galthié pourra en effet en convoquer 42. Ce jeudi, la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont en effet trouvé un accord après plusieurs semaines de négociations pour permettre à l'entraîneur des Bleus de pouvoir disposer de 42 joueurs et non de 35 uniquement pour les trois test-matchs qui attendent les deuxièmes du dernier Tournoi des 6 Nations en Australie, les 7, 13 et 17 juillet prochains. A chaque fois, l'équipe de France sera opposé aux Wallabies.

Les joueurs retenus manqueront la 1ere journée de Top 14

Pour que Galthié puisse obtenir ce qu'il souhaitait, il fallait en premier lieu que les deux instances parviennent à s'entendre au niveau de l'aménagement des vacances et de la date de reprise en club. Il a ainsi été convenu que les internationaux retenus pour cette tournée en Australie ne débuteront la saison de Top 14 qu'à l'occasion de la 2eme journée uniquement. « Cet aménagement concerne la réduction de la période sans match officiel à l'intersaison à huit semaines pour l'ensemble des joueurs participant à la Tournée, soit une période de cinq semaines consécutives sans présence au club, comme c'est déjà le cas dans la convention actuelle, suivie de trois semaines minimum de préparation au sein du club », indique le communiqué. En revanche, pas de changement en ce qui concerne les finalistes du Championnat de France. Les conditions d'isolement imposées par le gouvernement australien font en effet qu'ils ne pourront pas être de la tournée. Et ça, Galthié ne pourra rien y faire.