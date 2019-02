Toulouse vainqueur chez le Racing et toujours leader

Six semaines avant leur quart de finale de Champions Cup, le Racing et le Stade Toulousain s'affrontaient dimanche en Top 14. Les Rouge et Noir ont été s'imposer à la Paris la Défense Arena au terme d'un match à huit essais, quatre de chaque côté (29-34).

Pourtant privé de nombreux internationaux, Toulouse a confirmé son statut de leader du Top 14, cette victoire leur permet de repasser devant Clermont, pour deux points, au classement. Pour le Racing, qui a annoncé le retour de Dan Carter avant le coup d'envoi, c'est une deuxième défaite de suite en championnat, les Franciliens restent septièmes du Top 14, à une longueur du Stade Français.