Toulouse: Un joker japonais au talonnage

En raison d'une préparation forcément raccourcie - les champions de France ont été les derniers à reprendre l'entraînement - mais ponctuée par 2 victoires sur Colomiers et Béziers, le Stade Toulousain a dû paré au plus pressé lors de cette intersaison. A défaut de pouvoir sacrifier à un stage, les joueurs de la Ville Rose vont rallier plus tôt qu'à l'ordinaire Bordeaux, où ils défieront l'UBB samedi, à Chaban-Delmas (20h45), dans le cadre de la 1ère journée du Top 14.

Et un certain Takeshi Hino (29 ans, 4 sélections) pourrait être du voyage. Ce talonneur japonais, mis à l'essai depuis une semaine, a convaincu Ugo Mola et son staff, confrontés aux nombreuses absences au poste. A commencer par celles des frères Marchand, Guillaume, qui continue de soigner son genou et dont le retour sur les terrains n'est pas attendu avant le mois d'octobre, et Julien, blessé à la pommette en préparation, mais a priori moins gravement que prévu ; sélectionné pour la première fois en équipe de France face à l'Ecosse, ce week-end, à Nice, Peato Mauvaka continue de préparer la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).

Une compétition que Hino ne jouera pas, puisqu'il a décroché un contre en tant que joker Coupe du monde à Toulouse, comme l'a confirmé Régis Sonnes, entraîneur des avants lors d'une conférence de presse ce mardi : "La recherche d'un talonneur était la problématique de ces derniers jours. (...) Takeshi Hino est assez surprenant, il s'adapte vite, travaille beaucoup. Il est propre sur les bases techniques et ce qui se passe aux entraînements est positif." Par ailleurs, la signature du Sud-Africain Jacobus Visagie, autre renfort au talonnage, ne serait imminente.