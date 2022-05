Toulouse : Prolongation de contrat jusqu’en 2026 pour Dorian Aldegheri

𝔻𝕠𝕣𝕚𝕒𝕟 𝔸𝕝𝕕𝕖𝕘𝕙𝕖𝕣𝕚, Toulousain jusqu'en 𝟚𝟘𝟚𝟞 🤝

Aldegheri compte retrouver les Bleus

Ugo Mola et le Stade Toulousain continuent de consolider leur effectif pour les années à venir. Après Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos, le champion de France en titre a conforté un élément de sa première ligne pour les saisons à venir. Prenant exemple sur Cyril Baille, Julien Marchand ou plus récemment Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri a décidé de lier son avenir au Stade Toulousain jusqu’en juin 2026. Initialement sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, l’international français (8 sélections) a ainsi ajouté trois ans à son engagement avec le club qui a récemment abandonné sa couronne continentale face au Leinster. Pur produit du centre de formation de Toulouse, après avoir débuté le rugby à Blagnac, le joueur de 28 ans va ainsi continuer de porter les couleurs de son club de toujours pour les saisons à venir.Cette annonce vient officialiser une prolongation de contrat du joueur qui a déjà plus de 150 matchs sous les couleurs toulousaines à son actif. Les quatre prochaines saisons seront également l’occasion de faire grandir un palmarès déjà riche de deux titres de champion de France en 2019 et 2021 mais également d’une Champions Cup remportée la saison passée aux dépens de La Rochelle. Sélectionné pour la première fois avec le XV de France en 2019, finaliste de l’Autumn Nations Cup avec les Bleus en 2020, Dorian Aldegheri ne rentre toutefois pas dans les plans actuels de Fabien Galthié, qui n’a pas fait appel à lui depuis mars 2021. Avec des cadres prolongés et les arrivées de joueurs tels Pierre-Louis Barassi, Arthur Retière, Ange Capuozzo ou encore Melvyn Jaminet, Toulouse s’offre les moyens de ses très hautes ambitions.