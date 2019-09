Toulouse: Mola redoute "un drame" à La Rochelle

Ugo Mola, après une première victoire des champions de France toulousains face au Racing 92, sait le caractère ô combien périlleux que revêt le déplacement de son équipe à La Rochelle samedi en ouverture de la 4e journée du Top 14 (15h30).

Un coach stadiste qui s'est même montré dithyrambique concernant les Rochelais, pourtant lanternes rouges : "Si vous mettez la qualité de son rugby au regard de ses points, il y a un paradoxe monstrueux. C’est peut-être l’équipe qui met le plus de vitesse, elle est numéro 1 sur les rucks, numéro 1 sur les passes, numéro 1 sur les offloads, numéro 1 sur la capacité à jouer debout… (...) C’est très certainement l’une des équipes les plus attrayantes du Top 14, avec cette qualité de punch et de vitesse, qui, quand ils sont sur un bon jour, fait que cela peut être dramatique pour les équipes adverses. J’espère qu’on ne sera pas celle qui vivra un drame contre La Rochelle samedi après-midi."

Le XV toulousain : Bonneval - Tauzin, Fouyssac, Ahki, Kok - (o) Bézy, (m) Holmes - Elstadt, Axtens, Kaino - Arnold, Chalureau - Faumuina, Visagie, Castets.

Remplaçants : Marchand, Neti, Tekori, Verhaeghe, Tolofua, Pages, Tedder, Van Dyk.