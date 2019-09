Toulouse-Mola: "On n'est pas dans l'inquiétude..."

Et de 3 défaites en 4 journées pour les champions de France toulousains, qui s'inclinent à nouveau ce samedi, sur la pelouse de Marcel-Deflandre, face à La Rochelle (28-13). Et pourtant, le manager Ugo Mola ne cède pas à la panique.

"Le match avait changé de physionomie avant le carton rouge (Kok, 54e mn), considère Mola, cité par nos confrères de Sud-Ouest. Après 25 premières très bonnes minutes, on a fait une fin de première mi-temps maladroite, et un retour complètement absent. Ensuite, on part de trop loin. Mais on s’est accroché et on a montré le visage d’une équipe qui ne se maîtrisait pas, analyse-t-il. A nous de nous préparer pour le prochain bloc de matchs. Sur l’état d’esprit du match, on avait de quoi faire mieux. On n’est pas dans l’inquiétude, mais dans le constat d’une défaite contre une très bonne équipe de La Rochelle."