Toulouse: Le Sud-Africain Van Dyk a obtenu sa nationalité française

"Banco ! On lance la procédure." Emmanuel Macron avait ainsi accédé à la requête de Maks van Dyk, lorsque celui-ci n'avait pas hésité à solliciter le chef de l'Etat en lui réclamant la nationalité française à l'occasion de la présentation des deux équipes finalistes du Top 14 la saison passée, au Stade de France. C'était le 15 juin dernier et, trois mois plus tard, le pilier sud-africain du Stade Toulousain, sacré champion de France ce soir-là aux dépens de Clermont, est parvenu à ses fins.

Sur son compte Twitter, Maks van Dyk, arrivé dans l'Hexagone en 2016, a indiqué mercredi avoir officiellement obtenu sa nationalité française.

"J’attends maintenant la remise du passeport par la préfecture. Je vous tiens au courant et un grand merci à Tous !", a écrit le Stadiste, tout à sa joie.