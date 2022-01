Toulouse : Le coronavirus n'a pas épargné Antoine Dupont

C’est un énorme coup dur pour Toulouse… mais également le XV de France. Alors que le club champion d’Europe en titre doit affronter ce samedi Cardiff pour conclure la phase de poules de la Champions Cup, une vague de tests de dépistage du coronavirus a été organisée ce jeudi. Alors que les Toulousains ont déjà été touchés ces dernières semaines, de nouveaux membres de l’effectif et du staff ont donné des résultats positifs, selon les informations du magazine Midi Olympique. Si le Stade Toulousain n’a pas dévoilé les noms des personnes testées positives, un d’entre-eux a fini par fuiter. En effet, d’après le quotidien Le Figaro et RMC Sport, plusieurs internationaux sont concernés et l’un d’entre-eux est Antoine Dupont. Alors que celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2021 devait reprendre la compétition après un mois d’absence en raison d’une douleur à un genou, cette contamination par le coronavirus pose problème.

Dupont va manquer le début du stage des Bleus

En effet, ce résultat met de manière immédiate fin aux espoirs d’Antoine Dupont de retrouver les terrains dès ce samedi face à Cardiff. Mais, alors que Fabien Galthié dès ce dimanche les 42 joueurs sélectionnés pour préparer le Tournoi des 6 Nations pour un premier stage à Aubagne, le capitaine du XV de France lors de la dernière tournée automnale devrait au mieux retarder son arrivée dans le groupe afin d’éviter autant que possible une propagation du virus à quelques semaines d’un Tournoi érigé comme objectif par Fabien Galthié. Une inquiétude qui devrait être plus importante pour le staff de la sélection. Un quart des joueurs sélectionnés évoluent au Stade Toulousain et si, comme attendu, la liste des contaminés s’allonge, le groupe pourrait être largement amputé de ses membres. Du côté de Toulouse, cette contamination pourrait être bien malvenue car, après le nul sur tapis vert et la défaite concédée face aux Wasps, la tenue du match face à Cardiff dépendra de la décision de l’EPCR.