Toulouse : L'agence fondée par Jay-Z attire Cheslin Kolbe

Jay-Z a décidé de miser sur Cheslin Kolbe. L’ailier international sud-africain de Toulouse, sacré champion du monde avec l’Afrique du Sud et meilleur joueur du Top 14 pour la saison 2018-2019, a officiellement rejoint l’agence Roc Nation Sports, créée en 2013 par le rappeur américain et qui gère déjà les intérêts de sportifs tels Kevin Durant, Jerome Boateng, Lonzo Ball, Kevin de Bruyne, Marcus Rashford ou encore Kyrie Irving... mais également le capitaine du Toulousain chez les Springboks Siya Kolisi. Le contrat liant l’international sud-africain (14 sélections) et l’agence américaine se concentrera sur ses contrats ainsi que toutes ses activités non-liées au monde du rugby.

Kolbe séduit par la vision, la philosophie de Jay-Z

Si Cheslin Kolbe a accepté de rejoindre l’écurie de Roc Nation Sports, ce n’est pas uniquement par l’entremise de Siya Kolisi. L’ailier sud-africain se dit convaincu par le projet qui lui a été présenté. « Je sais que Jay-Z est derrière tout ça, je me suis renseigné sur ce qu'était sa vision, sa philosophie, assure le joueur du Stade Toulousain dans un communiqué. Je sais qu'elle rejoint la mienne : améliorer la vie des gens, spécialement celle des sportifs qui gagnent souvent beaucoup d'argent très jeune et n'ont alors personne, ou pas les bonnes personnes, pour les guider et les aider à investir pour le futur. Roc Nation est vraiment là pour créer un contexte de réussite pour le sportif et sa famille. » Une vision sociale au-delà du sport qui est également mise en avant par Michael Yormark, co-président de Roc Nation. « Cheslin Kolbe est l'exemple de ce que tu peux réussir à force d'envie et ça correspond parfaitement à notre esprit », a déclaré ce dernier.