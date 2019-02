Toulouse: Kaino prend le brassard de capitaine

"Nous avons une grosse pensée pour notre capitaine Julien Marchand. J'espère vraiment qu'il aura la capacité de revenir plus fort pour disputer notamment la prochaine Coupe du Monde." William Servat, entraîneur des avants du Stade Toulousain, n'est évidemment pas le dernier au sein du club de la Ville Rose à déplorer la grave blessure au genou du talonneur Julien Marchand dès le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. A 48h du choc sur le terrain du Racing 92 dimanche (17h), en clôture d'une 16e journée du Top 14, dont le Stade doit défendre désormais le fauteuil de leader, c'est sans trop de surprise que le coach-adjoint a officialisé vendredi en conférence de presse la promotion au capitanat de Jérome Kaino, l'ancien All Black, qui depuis son arrivée au club en début de saison faut l'unanimité sur le terrain comme en dehors. "Nous avons décidé de responsabiliser encore plus Jerome Kaino pour ce week-end et pour les prochaines semaines, notamment au niveau du capitanat", a ainsi confirmé Servat.