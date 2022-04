Toulouse : Forfait de Jelonch pour le match face à Castres

Il n’y aura pas de retour au Stade Pierre-Fabre pour Anthony Jelonch. Alors que le Stade Toulousain se déplace à Castres ce samedi afin d’y disputer le match d’ouverture de la 22eme journée du Top 14, le champion de France et d’Europe en titre va devoir se passer des services de son troisième-ligne international (19 sélections). Déjà absent le week-end dernier à l’occasion de la victoire face à Lyon (27-19), match qui était l’occasion pour les internationaux de retrouver le groupe, Anthony Jelonch se ressent toujours d’une blessure à une cuisse et a dû renoncer à un retour à Castres, où il a lancé sa carrière professionnelle et porté les couleurs du CO pendant pas moins de six saisons avant de rejoindre Toulouse l’été dernier. Alors que les échéances se rapprochent, le staff du Stade Toulousain a préféré prendre le moins de risques possibles avec un élément majeur de son effectif.

Jelonch préservé avant l’Ulster

En effet, après ce derby face à Castres, Toulouse va retrouver les joutes européennes avec une double confrontation face à l’Ulster à l’occasion des huitièmes de finale de la Champions Cup. Pour préparer au mieux ce rendez-vous, le club de Haute-Garonne devrait remodeler son XV de départ afin de préserver une partie de ses cadres. « Notre philosophie, c'est d'être compétitif quelles que soient les compositions, a récemment déclaré face à la presse Jean Bouilhou dans des propos recueillis par l’AFP, entraîneur en charge des avants au sein du staff mené par Ugo Mola. On est en train de réussir notre pari de mettre tous nos joueurs quasiment au même niveau. » Une partie des internationaux, qui ont retrouvé le maillot toulousain le week-end dernier, devrait être soit mise au repos, soit placée sur le banc pour le déplacement en terre castraise.