Toulouse : Fin de carrière à 32 ans pour Alexi Balès

Le Stade Toulousain va reprendre l’entraînement ce lundi sans Alexi Balès. En effet, au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram, le demi de mêlée de 32 ans a annoncé avoir fait le choix de mettre le rugby professionnel derrière lui après une carrière débutée en 2009 sous les couleurs de son « club de toujours », le SU Agen. « J’ai pris la décision d’arrêter le rugby, a déclaré le natif de Fumel sur le réseau social. Je suis allé au-delà de mes rêves, ces souvenirs sont gravés à tout jamais. » Champion de Pro D2 en 2010 avec le SUA, Alexi Balès s’est surtout révélé entre 2016 et 2020 sous le maillot du Stade Rochelais, club avec lequel il a pris part à la finale de la Challenge Cup en 2019. Ses performances qui lui ont ouvert les portes des Barbarians Français.

Balès : « Un autre challenge m’attend »

Celui qui a porté à huit reprises le maillot de l’équipe de France des moins de 20 ans a ensuite pris la direction du Stade Toulousain à l’été 2020. Champion de France et d’Europe la saison passée, Alexi Balès a finalement décidé de raccrocher les crampons très tôt mais confirme qu’il ne manque pas de projets loin du ballon ovale. « Désormais, un autre challenge m’attend, une autre passion, celle du vin depuis tant d’années, confie-t-il. J’ai créé ma société et je serai agent commercial vin et champagne indépendant. » Doublure d’Antoine Dupont cette saison, Alexi Balès va laisser ce rôle à Paul Graou et Martin Page-Relo, alors que Ruben Maka est en pleine progression et que la recrue Arthur Retière sera en mesure de dépanner à ce poste.