Toulouse : Faumuina pas avant début mars

Coup dur pour le Stade Toulousain ! Son pilier Charlie Faumuina va manquer les six prochaines semaines de compétition, après s’être blessé au niveau du ligament latéral interne d’un genou dimanche en Champions Cup contre Gloucester, annonce l’AFP. On ne reverra donc pas le Néo-Zélandais de 33 ans sur les terrains avant début mars, ce qui signifie qu’il manquera les matchs de Top 14 contre Bordeaux-Bègles, le Racing 92, Montpellier et Bayonne. Cette saison, il a disputé quatorze matchs toutes compétitions confondues, tous comme titulaire.