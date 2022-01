Toulouse : Dupont toujours absent de l'entraînement

Mais où est passé Antoine Dupont ? Et, surtout, que lui arrive-t-il ? Alors que se profile le prochain rendez-vous de Toulouse en Coupe d'Europe, samedi sur la pelouse des Wasps (14h00, 3eme journée de Champions Cup), le demi de mêlée vedette des champions de France et d'Europe est toujours absent. Cela fait même trois semaines maintenant que celui qui avait été logiquement élu meilleur joueur du monde de l'année 2021 n'a plus montré son nez avec les Rouge et Noir, pas plus en match qu'à l'entraînement. Mardi, le numéro 9 n'était toujours pas de retour, lors de la séance d'entraînement du jour à quatre jours de défier sur leur pelouse ces Wasps battus lors de leur seul match disputé jusqu'à maintenant. Comme c'est parti, Dupont pourrait donc aborder le Tournoi des 6 Nations (5 février au 19 mars) avec une seule rencontre dans les jambes, contre Cardiff à domicile le 22 janvier prochain, de nouveau en Champions Cup (4eme journée). A condition qu'il revienne d'ici là.

L'entourage de Dupont assure qu'il va bien

Car pour le moment, un immense point d'interrogation continue d'accompagner l'état de santé du demi de mêlée international, à propos duquel son entraîneur Ugo Mola ne s'était pas vraiment étendu il y a deux semaines lorsqu'il avait évoqué les raisons de l'absence d'un Dupont disparu des radars et des terrains depuis le 11 décembre dernier. "Il est fatigué" avait ainsi uniquement répondu l'entraîneur toulousain à propos de son joueur, victime à l'origine, à en croire son club, de symptômes grippaux mais aucunement positif au Covid-19, comme beaucoup avaient pu le penser ou continuent de le penser. Une fatigue ou une grippe, au choix, qui s'éternise pour celui qui a manqué le match contre Clermont du 1er janvier dernier. A en croire son entourage, cité par nos confrères de RMC Sport, Dupont va bien. Il reprend juste tranquillement à l'écart du groupe. Fabien Galthié, censé accueillir la nouvelle star des Bleus dès le 24 janvier prochain pour le coup d'envoi du stage de préparation pour le Tournoi, en sait probablement davantage. Il faut l'espérer en tout cas.