Toulouse : C'est signé pour Jaminet et Barassi

𝗠𝗲𝗹𝘃𝘆𝗻 𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲𝘁, nouveau joueur du Stade 🔥

L'ancien Perpignanais sera 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 jusqu'en 2025 🤝

Axe 2️⃣ : 𝐑𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 #Trajectoire2027



📝 Lire le communiqué ⤵️



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 21, 2022

Barassi a également signé jusqu’en 2025

Cette fois, c’est bel et bien signé. Alors qu’il doit prochainement s’envoler vers le Japon avec le XV de France, Melvyn Jaminet a fait un crochet par Toulouse avant de rallier Marcoussis. L’arrière international a, en effet, apposé sa signature sur un contrat portant sur les trois prochaines saisons en faveur du Stade Toulousain. « Je suis très heureux de signer au Stade Toulousain : c’est un club dont la philosophie de jeu me correspond et qui a des ambitions de titres, a confié l’ancien joueur de Perpignan dans un communiqué de son nouveau club. C’est ce que je recherche pour la suite de ma carrière ! » Didier Lacroix, de son côté, a assuré que la signature de Melvyn Jaminet marque la volonté du club de « rester compétitif pour les prochaines saisons ». L’arrière du XV de France sera mis en concurrence la saison prochaine avec Thomas Ramos, qui a récemment prolongé son contrat avec l’ancien champion de France.Didier Lacroix a été occupé à signer des contrats ces derniers jours. En effet, après Melvyn Jaminet, c’est Pierre-Louis Barassi qui a matérialisé son départ de Lyon après six saisons. Le trois-quarts centre international, qui n’a pas été retenu dans le groupe largement remanié composé par Fabien Galthié pour la tournée du XV de France au Japon, a également paraphé un contrat portant sur les trois prochaines saisons en faveur du club éliminé en demi-finales tant en Champions Cup qu’en Top 14. « Je suis avant tout heureux et excité de pouvoir démarrer une nouvelle aventure au Stade Toulousain, a confié Pierre-Louis Barassi dans un communiqué. J'ai hâte de commencer la saison prochaine avec cette équipe ! » Didier Lacroix voit en sa recrue un élément moteur de son effectif. « Au vu de ses grandes qualités, il va forcément nous aider à produire le jeu que nous souhaitons, a déclaré le président toulousain. C’est un bonheur de pouvoir le compter parmi nous. »