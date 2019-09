Toulouse: Bézy en fin de contrat et... très courtisé

En juin 2020, Sébastien Bézy (27 ans, 7 sélections) sera en fin de contrat au Stade Toulousain et le demi de mêlée international suscite déjà bien des convoitises. On savait déjà son profil ciblé du côté de Montpellier.

Mais à en croire les informations du Midi-Olympique, Bézy, qui s'il a pris une part prépondérante à la conquête du Brennus la saison passée sait aussi qu'il reste barré par Antoine Dupont, prolongé la semaine dernière jusqu'en 2023, ferait aussi l'objet de l'attention d'un nouveau prétendant avec la mobilisation à son sujet du Racing 92.

Le jeu de chaises musicales pourrait s'avérer très intense pour les n°9 du Top 14 à l'issue de la saison, puisque comme Bézy, les Racingmen Maxime Machenaud et Teddy Iribaren, mais aussi tous les spécialistes du poste à Montpellier, le Castrais Rory Kockott, les Clermontois Greig Laidlaw et Charlie Cassang, ainsi que le Rochelais Tawera Kerr-Barlow et le Palois Thibault Daubagna seront en fin d'engagement et devront se déterminer sur leur avenir.