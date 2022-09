Toulouse : Absence prolongée pour Cyril Baille

Le ciel s’assombrit au-dessus du Stade Toulousain. Alors que l’ancien champion de France va se déplacer sur la pelouse de Bordeaux-Bègles ce dimanche en clôture de la 1ere journée du Top 14, Ugo Mola a confié que Cyril Baille n’entrera pas dans ses plans pour une durée plus longue que prévue. En effet, le pilier gauche international a profité de l’intersaison pour subir une intervention chirurgicale au niveau des adducteurs. S’il était acquis que le joueur de 29 ans ne prendrait pas part au début de saison, avec une durée d’absence estimée initialement à deux mois, la donne a changé, comme l’a confirmé ce jeudi Ugo Mola face à la presse. « Il est absent pour encore deux mois et demi facilement », a confié le technicien lors de cette conférence de presse. Si cela devait se confirmer, Cyril Baille devrait manquer la tournée automnale du XV de France, avec des matchs face à l’Australie, l’Afrique du Sud puis le Japon qui sont au programme.

Toulouse affaibli pour son entame de saison

Alors que le staff toulousain peut compter sur Rodrigue Neti et David Ainu’u pour pallier cette absence, ce dernier est également touché aux adducteurs avec une absence estimée à un mois. L’infirmerie des Rouge-et-Noir est bien occupée alors que la saison de Top 14 ne fait que balbutier. Alors que Thibaut Flament s’est blessé durant la préparation et que François Cros n’est pas encore remis d’une blessure à un genou contractée en fin de saison passée, c’est une des recrues qui manquera aussi à l’appel. Paul Graou, doublure d’Antoine Dupont à la mêlée, souffre d’une fracture à une main qui a nécessité une opération qui le maintiendra à l’écart six semaines. Pita Ahki, de son côté, passera très prochainement par la case opération au niveau d’un genou. A cela s’ajoute les absences de Yannick Youyoutte, blessé à un biceps, ainsi que celles de Santiago Chocobares et Lucas Tauzin, dont la préparation n’est pas achevée. S’il dispose d’un effectif riche en qualité et en quantité, Ugo Mola va tout de même devoir composer avec des nombreuses absences.