Toulon : Waisea en renfort l'été prochain ?

Toulon n’en finit pas de renforcer son effectif. Alors que Cheslin Kolbe va débarquer sur la Rade dans les semaines à venir après avoir pris part au Rugby Championship avec les Springboks, le club varois se prépare à faire un gros coup en vue de la saison prochaine. Souhaitant apporter un potentiel plus important dans sa ligne d’arrières, le staff de Patrice Collazo a validé un profil évoluant déjà en Top 14. Arrivé au Stade Français Paris en 2012 après avoir lancé sa carrière en Australie avec Melbourne, Waisea Nayacalevu a convaincu l’entraîneur du RCT de tenter sa chance pour le recruter. Il faut dire que le natif de Navua, après neuf saisons sous les couleurs du club de la Capitale, arrive à la fin de son contrat en juin prochain.

Trois ans de contrat pour Waisea ?

Champion de France en 2015 et vainqueur de la Challenge Cup en 2017 avec le Stade Français Paris, Waisea Nayacalevu aurait déjà fait son choix. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’international fidjien à XV (18 sélections) et à 7 (41 sélections) a donné son accord au RCT pour un contrat portant sur les trois prochaines saisons. Alors qu’il est un cadre sous Gonzalo Quesada, aligné à quatre reprises comme titulaire par l’entraîneur parisien, Waisea Nayacalevu s’installerait sur les bords de la Méditerranée jusqu’à l’été 2025. Un départ du joueur de 31 ans serait une perte majeure pour le Stade Français Paris, qui vit un début de saison très compliqué et qui devrait un des piliers de son effectif pour l’an prochain. Toulon, de son côté, pourrait aligner une paire de centre incandescente avec Cheslin Kolbe aux côtés du Fidjien.