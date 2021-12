Toulon : Une première décevante mais encourageante pour Cheslin Kolbe

Les supporters toulonnais attendaient ça avec impatience. A l’occasion de la victoire du RCT face aux Zebre en Challenge Cup, Cheslin Kolbe a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs mais, malgré une performance relativement décevante, le Sud-Africain a assuré dans un entretien accordé au quotidien local Var-Matin qu’il se satisfait simplement du fait d’avoir retrouvé le terrain. « J’étais juste heureux d’être de retour sur le terrain après quatre mois d’absence dus à ma blessure à un genou, a confié l’ailier international sud-africain. J’ai attendu longtemps avant de pouvoir rejouer. Je n’ai pas exactement évolué au nouveau auquel je souhaite être, mais plus je jouerai avec l’équipe et plus je m’améliorerai. » Admettant que, face aux Italiens, il n’a pas réalisé son meilleur match, Cheslin Kolbe concède qu’il lui faut trouver sa place au sein du collectif toulonnais et en apprendre les rouages. « Le positif, c’est que je peux rectifier tout de suite ce qui n’a pas bien fonctionné à l’entraînement, affirme l’ancien Toulousain. Rien ne se passe sans raison et je pense que revenir de blessure va me permettre d’être plus fort. »

Kolbe ne regrette pas d’avoir quitté Toulouse

A la question de savoir s’il avait ressenti une gêne ou une appréhension au niveau de son genou gauche touché lors d’une séance d’entraînement avec l’Afrique du Sud en septembre dernier, Cheslin Kolbe n’a rien caché. « Je me suis senti bien, assure le champion du monde 2019 avec les Springboks. Quand tu rejoues après une blessure, tu appréhendes toujours le premier plaquage et tu as peu de te blesser de nouveau. Mais j’étais confiant sur le travail effectué. » Avec « 80 minutes dans les jambes », Cheslin Kolbe assure vouloir construire sur ce premier match. Interrogé sur le fait d’avoir quitté Toulouse pour Toulon, le natif de Kraaifontein assure que c’est « sans regret », lui qui voulait se « fixer un autre challenge et ne pas rester dans le confort » chez le champion d’Europe et de France la saison passée. Des débuts toulonnais qui ont été marqués par un changement d’entraîneur avec l’arrivée de Franck Azéma à la place de Patrice Collazo. S’il n’a pu travailler avec ce dernier, Cheslin Kolbe note qu’« avec Franck Azéma, les gars sont contents, ce qui est le plus important ». S’il assure que le RCT peut finir dans les six premiers du classement, le Sud-Africain assure que « ça ne sert à rien de se focaliser sur le Top 6 mais juste sur le match d’après ».