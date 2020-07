Toulon : Un jeune anglais attiré pour la saison prochaine

NEWS:

Obatoyinbo fier du chemin parcouru

Toulon mise sur la jeunesse. Après avoir annoncé les prolongations de contrat de onze joueurs ainsi que les arrivées pour la saison prochaine d’Isaia Toeava (Clermont), Thomas Jolmès (La Rochelle) et Jérémy Boyadijs (Rennes), le RCT est allé chercher une jeune pousse en Angleterre. En effet, par voie de communiqué, les Ealing Trailfinders ont annoncé qu’un de leurs jeunes ailiers, encore membre du centre de formation, s’était engagé avec le club de la Rade, qui a fait jouer sa clause libératoire. Frère cadet d’Elliott Obatoyinbo, qui évolue sous les couleurs des Saracens, Harrison Obatoyinbo va désormais poursuivre sa jeune carrière sous les couleurs du Rugby Club Toulonnais.Auteur de neuf essais en onze matchs cette saison, Harrison Obatoyinbo a tapé dans l’œil des recruteurs toulonnais qui n’ont pas hésité à payer la clause libératoire du joueur de 19 ans et l’attirer sur les bords de la Méditerranée. « Les douze derniers mois avec Ealing Trailfinders ont été fantastiques. Ils ont une très bonne infrastructure pour le rugby et une communauté d’entraîneur et de joueurs qui m’a fait me sentir accueilli et désiré, a confié le joueur dans un communiqué. Ealing Trailfinders est une bonne opportunité pour les jeunes joueurs qui ont pour objectif de devenir joueur professionnel. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à lancer ma carrière. » Harrison Obatoyinbo va désormais devoir se faire une place dans l’effectif du RCT, qui ne manque pas de qualité, ni de quantité en vue de la saison prochaine.