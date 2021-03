Toulon : Trois semaines de suspension pour Ma'a Nonu

#Discipline

Voici les décisions de la commission de discipline et des règlements concernant la 20e journée de TOP 14 et la 24e journée de PRO D2 📄➡️ https://t.co/71J5mAi28d pic.twitter.com/YA5LBUUzSZ

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 31, 2021

La date de requalification de Nonu encore inconnue

Ma’a Nonu n’est pas passé entre les mailles du filet. Le trois-quarts centre toulonnais a vu la commission de discipline de la Ligue Nationale de rugby le suspendre à la suite de son expulsion samedi dernier à l’occasion de l’affiche de clôture de la 20eme journée du Top 14 entre Lyon et le RCT. Peu avant la demi-heure de jeu, l’ancien international néo-zélandais s’est rendu coupable d’un coup de coude au niveau de la tête de Jean-Marc Doussain sous les yeux de l’arbitre de la rencontre, Alexandre Ruiz. Ce dernier, après avoir fait appel à son assistant vidéo, a décidé de sortir le carton rouge à l’encontre du centre du RCT. Réduit à quatorze pour un peu plus d’une heure, le club toulonnais s’est lourdement incliné sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland (54-16) mais le plus dur restait à venir pour Ma’a Nonu.Suspendu à titre conservatoire ce mardi, le trois-quarts centre toulonnais a été entendu par la commission de discipline de la LNR ce mercredi à la demande de son club, afin d’être fixé sur la sanction frappant son joueur avant les huitièmes de finale de la Champions Cup. A la suite de cette audience, Ma’a Nonu a été reconnu coupable de « brutalité », plus précisément de « donner un coup de point ou frapper avec la main ou le bras ». La commission de discipline, dans un premier temps, a retenu le degré moyen de gravité et sanctionné le Néo-Zélandais pour six semaines. Toutefois, face à la reconnaissance de culpabilité et aux remords exprimés, Ma’a Nonu a vu sa sanction réduite à trois semaines à compter de la date du match. Toutefois, la date du retour à la compétition du Toulonnais n’est pas connue. « Au 31 mars 2021, et compte tenu que le calendrier des rencontres disputées par le RC Toulon est à ce jour incertain, la date de requalification de Ma’a Nonu sera communiquée ultérieurement », annonce la commission de discipline. Le RCT va donc devoir se passer des services de son centre pour affronter le Leinster ce vendredi.