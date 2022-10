Toulon : Suspicion de fracture au poignet gauche pour Gros

⏱13' | 3-0 Jean-Baptiste Gros sort sur blessure et est remplacé par Dany Priso#RCTCO

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) October 22, 2022

Gros absent de longues semaines ?

C’est sans doute ce que le staff du XV de France redoutait. Alors que les 42 joueurs sélectionnés pour la tournée de novembre sont attendus dès ce lundi à Marcoussis, la 8eme journée du Top 14 pouvait amener son lot de blessures. C’est malheureusement ce qui est arrivé ce lundi au pilier de Toulon Jean-Baptiste Gros. Titularisé pour la réception de Castres par le duo Franck Azéma-Pierre Mignoni, le joueur aux 21 sélections a dû quitter la pelouse du Stade Mayol avant la conclusion du premier quart d’heure de la rencontre. En effet, à la suite d’un plaquage sur le troisième-ligne du CO Josaia Raisuqe, Jean-Baptiste Gros est resté au sol et s’est immédiatement plaint du poignet gauche. Le banc toulonnais a immédiatement pris la décision de faire sortir son pilier pour faire entrer en jeu Dany Priso pour la suite de la rencontre.Au moment de quitter la pelouse, Jean-Baptiste Gros s’est fendu d’un geste de la main vers le public varois. Toutefois, une autre image a démontré le sérieux de la blessure subie par le pilier international. En effet, durant la mi-temps de la rencontre, le joueur de 23 ans a été évacué sur civière par les pompiers afin d’être transporté à l’hôpital et d’y passer des examens. Selon les premières informations provenant de Toulon, Jean-Baptiste Gros souffrirait d’une fracture du poignet gauche. Une blessure qui devrait conduire le natif d’Arles à déclarer forfait pour la tournée du XV de France, qui affrontera l’Australie, l’Afrique du Sud puis le Japon dans le courant du mois de novembre. Le staff tricolore devrait ainsi prendre très rapidement une décision pour renforcer un poste déjà touché par l’absence de Cyril Baille. Un des noms qui reviennent le plus est celui de… Dany Priso.