Toulon : Poite intègre déjà le staff

𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐢𝐭𝐞, récent retraité de l'arbitrage, rejoint dès aujourd'hui le staff du @RCTofficiel en tant qu'Entraîneur spécialisé, chargé de la discipline et de l'attitude au contact 💪



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 7, 2022

Poite : « Poursuivre ma passion rugbystique dans une nouvelle approche »

La transition n’a pas demandé 48 heures. Au sifflet ce dimanche à l’occasion du match de la 26eme et dernière journée du Top 14 opposant Clermont à Montpellier pour la dernière fois de sa carrière, Romain Poite a d’ores-et-déjà rangé ses habits d’arbitre pour ceux d’entraîneur au sein du staff de Toulon. A l’image d’Alexandre Ruiz à Montpellier ou de Jérôme Garcès auprès du XV de France, celui qui était il y a encore peu directeur de jeu passe de l’autre côté du miroir aux côtés de Franck Azéma et Pierre Mignoni, qui va rejoindre la Rade cet été. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le RCT a confirmé que celui qui a arbitré au plus haut niveau aura pour rôle celui d’« entraîneur spécialisé, chargé de la discipline et de l’attitude au contact » avec comme ambition « d’accompagner le RCT jusqu’aux sommets du rugby français et européen ».Assurant être « très honoré d’intégrer ce grand staff du RCT à compter de la saison prochaine », Romain Poite ne cache sa pas satisfaction à l’idée de se lancer dans ce nouveau défi. « C’est une grande opportunité pour moi de compléter ce magnifique staff doté de nombreuses excellences et expertises, mais aussi une opportunité de poursuivre ma passion rugbystique dans une nouvelle approche, a-t-il confié. Celle-ci me permettra de compléter mon expertise déjà pléthorique avec beaucoup d’humilité et de motivation. » Pour Bernard Lemaître, cette arrivée de l’ancien arbitre est « une nouvelle pierre importante apportée à l’édifice » en construction dans le Var. « Il va apporter au staff de Franck Azéma et Pierre Mignoni ses compétences pour faire entrer la complexité des règles dans la stratégie des matchs et de leur préparation, ajoute le patron du RCT. Romain Poite fait partie des tout meilleurs dans son domaine et constituera ainsi un atout supplémentaire pour atteindre les objectifs importants que nous nous fixons pour les prochaines années. »