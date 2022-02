Toulon : Nouvelle absence pour Eben Etzebeth

La dernière saison au RC Toulon d’Eben Etzebeth est loin d’être évidente. Le deuxième-ligne international sud-africain, qui va revenir dans son pays natal avec un contrat pour la saison prochaine avec les Sharks, va être une nouvelle fois écarté des terrains pour quelques semaines. Après avoir été contraint de s’arrêter pendant un peu plus de deux mois après avoir subi le 20 novembre dernier, lors de la victoire de l’Angleterre sur les Springboks à Twickenham, une troisième commotion cérébrale en l’espace d’un an, Eben Etzebeth a fait son retour à la compétition le week-end dernier à l’occasion de la victoire de Toulon sur le leader du Top 14 Bordeaux-Bègles à l’occasion d’un match en retard. Mais le public du Stade Mayol va devoir attendre au moins quatre semaines pour revoir le joueur aux 96 sélections sous le maillot de l’Afrique du Sud.

Etzebeth devra encore être patient

En effet, selon les informations de RMC Sport, Eben Etzebeth souffre d’une déchirure musculaire à un mollet et a retrouvé l’infirmerie. Alors que Toulon est dans une très mauvaise passe au niveau comptable, avec une 13eme place au classement du Top 14 mais deux matchs en retard encore à disputer dans les semaines à venir, le club varois va devoir composer sans son puissant deuxième-ligne pendant les quatre prochaines semaines. Absent de la feuille de match pour la réception de Perpignan ce samedi dans le cadre de la 18eme journée du Top 14, Eben Etzebeth devrait également manquer les déplacements à Brive, Biarritz et Montpellier dans les semaines à venir. Un retour du champion du monde 2019 avec les Springboks pourrait être espéré pour la réception du vice-champion de France et d’Europe la saison passée, le Stade Rochelais, prévue le 19 mars prochain.