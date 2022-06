Toulon : Les rôles d'Azéma et Mignoni définis

Julien Dupuy non prolongé, quelques dernières arrivées espérées dans la ligne de trois-quarts… Le RCT version « Mignoni-Azéma continue de prendre forme en vue de la saison prochaine.👀https://t.co/aHivGIKbYU

Mignoni dans un rôle plus large

Le RC Toulon entend bien retrouver sa gloire passée. Alors que Franck Azéma a pris la succession de Patrice Collazo en cours de saison et a remis le club varois sur de bons rails, avec une finale de Challenge Cup perdue face à Lyon et une qualification pour la phase finale du Top 14 encore possible, le staff du RCT va évoluer. La principale arrivée sera celle de Pierre Mignoni, qui va quitter Lyon après sept saisons sur le banc du club rhodanien. Un tandem qui va imposer une organisation millimétrée pour éviter de les voir se marcher sur les pieds. Selon les infomations du magazine Midi Olympique, les rôles seront bien définis entre ces deux personnalités fortes. Franck Azéma aura pour rôle celui de manager sportif et aura pour principale responsabilité la gestion de l’équipe professionnelle, dans la lignée de son action depuis son arrivée dans le Var en octobre dernier.Pierre Mignoni, de son côté, aura comme fonction celle de directeur du rugby. L’ancien demi de mêlée sera dans un rôle plus administratif, presque plus global dans le fonctionnement du RC Toulon avec une implication au niveau du centre de formation mais également dans le recrutement. Une évolution du fonctionnement du club de la Rade à laquelle Julien Dupuy ne prendra pas part. Entraîneur des arrières depuis le début de la saison 2020-2021, l’ancien demi de mêlée a vu son contrat ne pas être prolongé et pourrait céder sa place à Frédéric Michalak, qui intervient ponctuellement auprès du RCT dans un rôle de consultant. Le nom de Mathieu Bastareaud, qui a récemment officialisé son départ du LOU, a été évoqué pour prendre en mains les équipes de jeunes mais pourrait renoncer pour conclure sa carrière à Hyères comme entraîneur-joueur. L’effectif devrait encore évoluer avec les noms de l’Australien Hamish Stewart mais également du Toulousain Arthur Bonneval qui sont évoqués.