Toulon : Les joueurs vont baisser leur salaire

Un élan de solidarité commun

Afin de lutter au mieux contre la crise économique qui touche le monde du sport, notamment le rugby, les joueurs professionnels du Rugby Club Toulonnais ont fait part à la direction du club de leur volonté de contribuer à l’effort collectif visant à préserver la santé économique du RCT, suite aux difficultés générées par la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions. Cette décision a été accueillie à bras ouvert par le président Bernard Lemaitre.Ce geste fort de la part des joueurs se joint d’ailleurs à un élan de solidarité initié par les supporters, abonnés et partenaires du club depuis le début de la crise sanitaire. Bernard Lemaitre a souhaité féliciter ses joueurs et son staff à la suite de cette initiative : « Je souhaite remercier l’ensemble des joueurs et du staff pour cette décision importante. Actée spontanément et unanimement, elle renforce encore plus notre motivation et notre envie de relever les défis de demain. Avec une équipe aussi unie, nous pourrons, j’en suis sûr, bâtir un avenir solide, rempli d’émotions et marqué par des succès ».