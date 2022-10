Toulon : La signature de Tolofua est un signal fort pour Azéma

Le @RCTofficiel est désormais en mesure de pouvoir confirmer que le troisième ligne international 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐟𝐮𝐚 sera bel et bien toulonnais au 1er juillet 2023 🔴⚫

Azéma : « Notre président a envoyé un message fort »

Franck Azéma est plus que satisfait. Alors que Toulon a infligé ce samedi une correction à Pau (47-0) dans le cadre de la 6eme journée du Top 14, l’entraîneur du club varois n’a pas uniquement parlé du résultat à l’occasion de son passage devant la presse consécutif à la rencontre. En effet, après les premiers bruits de couloir en milieu de semaine concernant une potentielle arrivée de Selevasio Tolofua, la confirmation n’a pas tardé à venir. Dès ce vendredi, au travers d’un communiqué de presse, le RCT a officialisé la signature du troisième-ligne international français (2 sélections) en provenance du Stade Toulousain « au 1er juillet 2023 et ce pour les prochaines saisons », sans donner plus de précisions concernant la durée du contrat signé par le joueur de 25 ans. Ce sera l’occasion pour le natif de Lille de jouer à nouveau sous les mêmes couleurs que son frère aîné Christopher Tolofua, talonneur au RCT depuis 2019. C’est également un beau coup signé par Bernard Lemaître en vue de la saison prochaine.Quelques minutes après la nette victoire face à Pau sur la pelouse du Stade Mayol, Franck Azéma a confié face à la presse tout le bien qu’il pensait de ce recrutement. « C’est une super nouvelle pour le club. C’est un joueur international, a confié l’entraîneur toulonnais dans des propos recueillis par le site spécialisé Rugbyrama. On avait besoin d’un troisième-ligne centre. Il est jeune, en pleine force de l’âge. C’est un super recrutement pour l’avenir. » Mais, au-delà de l’aspect purement sportif, l’ancien entraîneur de Clermont voit dans cette arrivée de Selevasio Tolofua une déclaration d’intention de la part du RCT. « Notre président a envoyé un message fort. On a un projet consistant sur l’avenir, a ajouté Franck Azéma. On a envie d’enrôler des garçons de qualité pour étoffer l’équipe. » L’actuel joueur du Stade Toulousain aura pour principale charge le remplacement au sein de l’effectif toulonnais de Sergio Parisse, dont la carrière va arriver à son terme en juin prochain.