Toulon-Carbonel: "Un entraîneur qui nous donne notre chance"

La jeune garde du Racing Club Toulonnais a fait bonne impression, dimanche, lors de la victoire varoise sur la pelouse de Perpignan, la première de la saison à l'extérieur. Louis Carbonel, titulaire à l'ouverture, a confirmé que la confiance régnait chez les moins expérimentés du groupe de Patrice Collazo en cette période de trêve internationale. "Cette victoire fait du bien, on avait besoin de ça pour se débloquer. On a longtemps défendu et l'était d'esprit était là. On l'a retrouvé. On pensait jouer le top 6 en début de saison, mais on s'est manqué. En tout cas, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Il y a de bons jeunes ici, on essaye de faire notre trou et on y arrive parce qu'on a un entraîneur qui nous donne notre chance", s'est réjoui le champion du monde U20 au micro de Canal Plus. Malgré ce deuxième succès de rang, le RCT accuse encore 11 points de retard sur le 6e, Bordeaux-Bègles.