Toulon : Belleau et Hériteau absents plusieurs mois

A chaud, Patrice Collazo avait déjà déploré le « véritable coup dur » qui venait de s'abattre sur son club le RC Toulon comme sur le joueur lui-même, bien évidemment. L'entraîneur des Rouge et Noir a dû recevoir un nouveau coup de massue en apprenant la durée de l'indisponibilité de l'ouvreur international français du club varois gravement blessé lors de la 1ere journée de Top 14. Belleau sera ainsi absent au moins huit mois. Le joueur a été opéré vendredi par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'hôpital Jean-Mermoz de Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Avant l'intervention, Collazo avait conscience qu'il serait privé un bon moment de son numéro 10, il ne s'était pas trompé. « C'est un véritable coup dur pour le joueur ainsi que pour l'équipe, a réagi Patrice Collazo, le manager général du RCT. Anthony est un élément très important dans le groupe et pour le collectif. Nous allons tous le soutenir et l'accompagner durant cette période compliquée », avait déclaré l'entraîneur du RCT après que le demi d'ouverture titulaire a été contraint de quitter la pelouse après seulement 21 minutes face à La Rochelle, le 5 septembre dernier (victoire 29-15 du Stade Rochelais sur sa pelouse). Remplacé par Daniel Ikpefan, l'ancien joueur d'Agen avait manqué les deux rendez-vous suivants de son équipe, face au LOU, à domicile en championnat (2eme journée du Top 14, large victoire du RCT à Mayol face aux Lyonnais 36-14), puis face au Scarlets encore dans le Var, mais en Challenge Cup cette fois (quarts de finale), avec à la clé un billet pour le dernier carré pour les Toulonnais, qui affronteront Leicester samedi en demi-finales.

Hériteau sur le carreau aussi

Belleau ne sera pas de la partie, pas plus qu'il ne répondra présent ensuite pour le choc contre Toulouse, la venue de Montpellier ou le déplacement à l'Arena pour affronter le Racing 92. Absent huit mois, l'ouvreur de Toulon mais aussi des Bleus fera cruellement défaut à son coach au RCT comme au sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui ne devraient pas le retrouver avant mai prochain dans le meilleur des cas. Un coup vraiment dur pour tout le monde et d'autant plus dur pour Toulon que le trois-quarts centre Julien Hériteau fera lui aussi défaut un long moment. Dans un communiqué, le club varois a fait savoir que le joueur, touché face au LOU, allait lui aussi subir une opération qui le rendra indisponible pendant plusieurs mois. « Hériteau souffre d'une instabilité de l'épaule et devrait être tenu écarté des terrains plusieurs mois », indique le RCT dans un communiqué. Et Collazo de maudire cette nouvelle tuile. « Sa blessure est un coup dur autant pour lui que pour le collectif. Il avait des objectifs rugbystiques précis pour cette saison. Nous perdons pour quelques mois un élément moteur du groupe. » Un autre, serait-on tenté de dire.