Top 14/Pro D2 : Les calendriers 2022-23 dévoilés

Fin du suspense pour les fans de rugby français ! Ils connaissent depuis ce jeudi le calendrier de la saison 2022-23 pour les équipes de Top 14 et de Pro D2. La Ligue nationale de rugby les a dévoilés, et on connait désormais les affiches qui rythmeront la saison de septembre à juin. Et elle va commencer fort en Top 14, avec un choc entre le champion d’Europe, la Rochelle, et le champion de France, Montpellier, dès la première journée, le week-end du 3 septembre (comme en 2021-22, six matchs auront lieu le samedi et un le dimanche). Bordeaux-Bègles - Toulouse et Racing 92 - Castres seront les autres affiches de cette ouverture de saison. Le promu Bayonne se rendra quant à lui à ToulonLes « fans days » sont prévus lors de la 13eme (la 24eme décembre) et la 21eme journées, avec de courts déplacements pour les supporters (Stade Français - Racing 92, Clermont - Brive, Castres - Toulouse…). La revanche de la dernière finale, entre Castres et Montpellier, est prévue pour le 8 octobre (dans le Tarn) et le 15 avril (dans l'Hérault). La saison régulière se terminera le 13 mai, les demi-finales se dérouleront le 9, 10 ou 11 juin à San Sebastian en Espagne et la finale aura lieu le samedi 17 juin au Stade de France.Le calendrier de la saison 2022-23 de Pro D2 a également été dévoilé ce vendredi, et la saison débutera le jeudi 25 août. Comme la saison passée, chaque journée verra un match se disputer le jeudi et sept le vendredi. Biarritz, descendu de Top 14, débutera par la réception d’Oyonnax, alors queLa saison régulière se terminera le 5 mai, puis les barrages, les demi-finales, la finale et le Match d’accession auront lieu les quatre week-ends suivants.