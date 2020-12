Top 14/Mignoni : « Cette équipe arrivera à maturité dans deux ans »

Pierre Mignoni, quelle est votre sentiment après cette victoire ?

C’est une victoire qui compte. On ne se l’est pas rendue facile. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps ont certainement été une des pires. Heureusement qu’il y a beaucoup de caractère pour revenir. Bravo aux joueurs, parce que finir comme ça, vu la physionomie de la première mi-temps, où on s’était complètement trompés, c’est une bonne chose. On a fait une bonne entame, c’était très bien. Pendant 15 minutes on était à peu près dans les clous, puis on s’est trompés sur la stratégie, sur les duels. On était inconstants, voire absents. Ce n’est pas possible face à une belle équipe comme ça, face à tout le monde d’ailleurs. On est pénalisés à juste titre, on prend des cartons jaunes en plus. Je leur ai dit que ce n’était pas acceptable, et stratégiquement on a remis les choses à l’endroit. Je félicite notre charnière et les trois du fond qui ont mieux respecté les choses, et bizarrement on les a mis un peu plus sous pression et là on a été très efficaces et on a marqué quand il fallait.



La réaction de vos joueurs a dû vous satisfaire…

Il faut qu’on apprenne de ça. Je sais qu’on ne peut pas toujours faire les choses à 100% bien. Il faut comprendre pourquoi on doit faire les choses à tel moment et ne pas en faire d’autres. J’ai le sentiment que cette équipe progresse sur les années, mais encore ce soir, on aurait pu perdre le match. Heureusement qu’on a eu cette énergie, cette solidarité qui fait notre force, bravo à eux. C’est une forme de maturité. Heureusement. On a des joueurs assez jeunes mais qui progressent. Cette équipe arrivera à maturité dans les deux ans qui arrivent, c’est programmé et réfléchi pour que ce soit comme ça. On travaille dur en interne, aussi dans nos futurs recrutements, pour grandir, encore continuer à progresser. C’est ça qui me fait avancer.