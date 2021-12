Top 14 : Waisea à Toulon, Naivalu prolonge au Stade français, Roumat a signé à Toulouse

Roumat : "Je rejoins Toulouse pour trois ans"



🏉 Invité de #TopRugby ce lundi, @AlexandreRoumat est revenu sur la défaite face à @LeicesterTigers en match d'ouverture de la @ChampionsCup_FR.

💬 Le 3ème ligne @UBBrugby évoque de la déception, mais surtout de la frustration face à un leader de @premrugby qui était prenable ⬇️ pic.twitter.com/MF4kADBj0U

— TV7 (@tv7_sudouest) December 13, 2021

Ca bouge en Top 14. Alors que le championnat de France fait relâche actuellement, premières journées de Coupe d'Europe oblige, ce début de semaine a donné lieu à de nombreux mouvements. En particulier ce mardi, et avec le Stade français comme principal concerné. Ainsi,Le Fidjien mettra le cap cet été sur le Var et le club de Toulon, où il a paraphé un contrat de deux ans assortis d'une année optionnelle en faveur du RCT. Une arrivée qui fait déjà grand bruit du côté de la Rade. Toulon est même certain, à en croire son communiqué du jour, que le joueur qui évoluait au Stade français depuis 2012 a « toutes les qualités pour enflammer le Stade Mayol ». Naivalu, quant à lui, s'apprête tout juste à faire son retour à la compétition après son opération à un pied. Ce qui n'a pas empêché ses dirigeants de lui proposer de rempiler.Bordeaux-Bègles a probablement tout mis en œuvre de la même façon pour convaincre Alexandre Roumat (24 ans) de rester. Malheureusement pour l'UBB,Lundi soir, dans le cadre d'une émission sur la chaîne locale TV7, Roumat a officialisé son départ, après cinq saisons passées à l'UBB. "J'ai décidé de partir de Bordeaux et j'ai la chance de rejoindre le Stade toulousain pour trois ans. Forcément, la décision n'a pas été très facile. Je me suis posé la question longuement mais je crois que c'est la bonne décision. Le Stade toulousain est une très grande équipe mais Bordeaux en est une aussi." Roumat croisera le chemin d'Antoine Miquel, aujourd'hui à Toulouse mais qui mettra le cap sur la Gironde à l'intersaison.