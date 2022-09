Top 14 : Un club du Japon viendra en tournée dès l'été 2023

🇯🇵 🇫🇷 Accord signé à Tokyo: Shizuoka Blue Revs viendra chaque été en France jouer des matchs amicaux face aux clubs de Top 14 de la région Occitanie: Toulouse, Castres et Montpellier. pic.twitter.com/S2nvvvWwsG

— Asie Rugby (@AsieRugby) September 11, 2022

Trois matchs au programme

Le développement du rugby au Japon passera par la France dès 2023. Alors que le pays du Soleil Levant a accueilli la Coupe du Monde en 2019 et permis à la discipline de connaître un regain de popularité, bien aidé par les performances des « Brave Blossoms », l’équipe des Shizuoka Blue Revs, qui était précédemment connue comme le Yamaha Jubilo, a décidé de se frotter à des références pour apprendre ce qu’est le plus haut niveau. En effet, selon une information du site spécialisé Asie Rugby, le club de Japan Rugby League One fondé en 1984 va effectuer chaque été une tournée en France dès 2023 avec plusieurs matchs amicaux face à des formations du Top 14 au programme.Ce sera l’occasion pour la formation japonaise de s’étalonner et de poursuivre son développement. En effet, un accord a été trouvé pour que les Shizuoka Blue Revs viennent chaque année dans la région Occitanie pour effectuer un stage de pré-saison. Ce sera l’occasion pour l’équipe qui a pris la huitième place du championnat japonais cette année d’affronter rien de moins que les trois derniers champions de France que sont le Stade Toulousain, le Castres Olympique mais également l’actuel tenant du titre du Top 14, Montpellier. Alors que plusieurs clubs français ont déjà effectué des tournées au Japon, ce sera l’occasion pour les clubs phares de la région Occitanie de rendre la pareille et de développer l’image du championnat de France au Japon.