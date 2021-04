Top 14 - Transferts : Un champion du monde à Pau !

Ça s’agite en coulisses dans les clubs de Top 14 ! De nombreuses transactions se sont déroulées ces dernières heures, que ce soit en vue de la saison prochaine, ou pour finir la saison avec des jokers médicaux. Ainsi, le LOU a annoncé l’arrivée de trois nouveau joueurs à partir de la saison 2021-22, en plus de Romain Taofifenua, qui avait officialisé la nouvelle un peu tôt. Les trois petits nouveaux qui rejoindront l’actuel sixième de Top 14 (à six journées de la fin) sont Guillaume Marchand, Mohamed Boughanmi et Lima Sopoaga. Marchand, talonneur de 22 ans, a signé pour une saison, et arrivera en provenance de Toulouse, dont il porte les couleurs depuis 2018 et avec qui il a joué 14 matchs cette saison. Boughanmi, pilier de 29 ans, s’est également engagé pour un an. Il a joué à Béziers, Toulon, La Rochelle et Pau et a porté une fois le maillot du XV de France, lors de la tournée en Afrique du Sud en 2017. Il n’a participé qu’à sept matchs avec la Section cette saison. Enfin, Sopoaga est un ouvreur néo-zélandais de 30 ans, qui évolue aux Wasps depuis 2018 (9 matchs et 1 essai cette saison) et a déjà joué pour les All Blacks à 18 reprises. Il a signé pour deux ans et viendra pallier le départ en retraite de Jonathan Wisniewski.

Jantjies débarque à Pau

A plus court terme, Pau et La Rochelle ont recruté deux jokers médicaux pour la fin de saison. La Section, actuellement avant-dernière à sept points du 12eme, Bayonne, a frappé un grand coup avec l’arrivée d’Elton Jantjies, champion du monde 2019 avec l’Afrique du Sud (37 sélections), 281 points). L’ouvreur de 30 ans était sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec les Lions de Johannesbourg, qui ont accepté de le libérer. Il n’a plus joué depuis octobre dernier et un match de Super Rugby sud-africain. La Rochelle, deuxième de Top 14, a également fait appel à un joker sud-africain, en la personne de Marcel van der Merwe, pilier de 30 ans, sélectionné à sept reprises chez les Springboks. Il connait bien le Top 14, pour avoir porté le maillot de Toulon de 2016 à 2020, et jouait depuis chez les Bulls de Pretoria. Mais comme Jantjies, il n’a plus disputé de match officiel depuis octobre.