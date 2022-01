Top 14 - Transferts : Mauvaka (Toulouse), Fichten (Montpellier), Labouteley et Lam (Perpignan) prolongent

Fichten fidèle au MHR

Clermont n’est pas le seul club de Top 14 qui a prolongé des joueurs ce jeudi. Alors que sept joueurs ont signé un nouveau bail avec l’ASM, Peato Mauvaka, Grégory Fichten, Tristan Labouteley et Seilala Lam ont également prolongé leur contrat avec leurs clubs respectifs. Pour Mauvaka, le talonneur international français (25 ans, 9 sélections, 5 essais), le Stade Toulousain n’a pas encore officialisé l’information, mais cela n’est qu’une question de jours, selon RMC Sport.Celui qui a déjà disputé 75 matchs (7 essais) sous le maillot rouge et noir, dont 12 cette saison (3 essais) s’inscrit sur le long terme avec les champions de France et d’Europe, à l’image d’Antoine Dupont, Julien Marchand, François Cros, Cyril Baille et du coach Ugo Mola.Du côté de Montpellier, c’est Grégory Fichten qui a signé un nouveau bail. Le pilier de 31 ans, arrivé au club en 2016 en provenance de Narbonne, a signé jusqu’en 2024 avec le MHR, club dont il a déjà porté le maillot à 218 reprises (5 essais), dont 9 cette saison, avant de se blesser gravement au genou en décembre dernier. « C’est vraiment quelque chose qui me ressemble de pouvoir rester fidèle aux clubs qui m’ont permis de devenir pro et de m’épanouir en ProD2 puis en Top 14. Je suis heureux de pouvoir rester proche de ma famille, de mes amis et de ne pas quitter ce super groupe que nous avons cette année, réagit-il sur le site de son équipe. J'ai vraiment à cœur de refouler la pelouse du GGL Stadium. Maintenant, je vais me concentrer sur ma rééducation et sur mon retour pour la saison prochaine, en espérant que la situation s’améliore vite et que nous pourrons retrouver l’ambiance du stade qu’on a pu connaître tout le début de saison. »Le deuxième ligne de 26 ans est arrivé en 2017 en Catalogne, en provenance de Bordeaux-Bègles et a joué 112 matchs pour l’USAP (4 essais), dont 11 cette saison. Quant a talonneur international samoan de bientôt 33 ans, il est arrivé en 2017 en provenance de Nevers, et a joué 80 matchs (12 essais), dont 5 cette saison.