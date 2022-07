Haddad se plait chez les Maritimes

Après une nouvelle fin de saison frustrante en Gironde avec une élimination en demi-finale du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles espère bien faire mieux en 2022-23. Si le club entraîné par Christophe Urios a récemment perdu le polyvalent Cameron Woki, parti au Racing 92,, alors que les joueurs effectuaient leur retour à l'entraînement. Comme attendu, les Clermontois Tani Vili (centre) et Sipili Falatea (pilier), présents au Japon avec la France, ont signé, ce dernier retrouvera donc son neveu Yoram Moefana en Gironde. On notera également, qui pourra suppléer Matthieu Jalibert à l'ouverture ou aider au centre. En première ligne, Bordeaux-Bègles enregistre le renfort de deux autres piliers, le droitier Christopher Vaotao (Montauban) et le gaucher Ugo Boniface (Bayonne). Enfin, le 3eme ligne australien Caleb Timu, passé par Montpellier de 2019 à 2021, et l'ailier sud-africain Madosh Tambwe, qui remplacera Ben Lam, évolueront désormais pour l'UBB.Par ailleurs, le pilier moldave Vadim Cobilas a prolongé pour une saison supplémentaire, tandis que le jeune talonneur argentin Pablo Dimchef est de retour au club, après son prêt l'an dernier à Mont-de-Marsan., champion d'Europe il y a quelques semaines. Le jeune 3eme ligne français (21 ans), qui a été l'une des révélations de la saison dernière, a signé avec les Maritimes pour deux saisons de plus, soit jusqu'en 2025. « Je suis très content d'avoir pu enchaîner, d'avoir la confiance du staff et du club. Ça m'a conforté dans l'idée de prolonger. C'est dans la logique des choses avec les performances qu'on a pu faire et les émotions qu'on a pu vivre », a réagi l'intéressé, dans le communiqué annonçant sa prolongation. Désormais, Haddad va tenter de confirmer sa belle saison,, lors de la tournée au Japon, bien qu'il n'ait pas joué.