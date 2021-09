Top 14 - Transferts : Barassi et Kamikamica sur le départ

Kamakamica pourrait découvrir la Champions Cup

La saison 2021-2022 de Top 14 vient à peine de commencer, mais les rumeurs de transferts en vue de la saison prochaine vont déjà bon train, notamment pour les joueurs en fin de contrat. Ce mardi, RMC Sport révèle deux informations concernant des joueurs dont le bail expire en juin prochain.Le joueur de 23 ans, déjà sélectionné à trois reprises avec les Bleus (une en 2019, une en 2020, une en 2021) va refuser l’offre de prolongation du LOU et la proposition financière intéressante du Stade Français pour rejoindre les champions de France et d’Europe 2021, pour une durée de trois ans. Le natif de Sélestat a effectué ses débuts professionnels en octobre 2016 en Challenge Cup avec le LOU. Il a disputé au total 39 matchs de Top 14 (11 essais), 9 de Champions Cup (3 essais) et 6 de Challenge Cup (3 essais) avec le LOU, mais il sera absent pendant encore au moins trois semaines en raison d’une blessure à la cheville droite.De son côté, le troisième ligne international fidjien Kitione Kamakamica devrait sauf retournement de situation quitter Brive pour le Racing 92. Le joueur de 25 ans, arrivé en France en 2015 pour jouer à Bordeaux-Bègles, avant d’être prêté à Vannes une saison puis partir à Brive en 2019, peut jouer à la fois au poste de n°6 et n°8. I