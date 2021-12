Top 14 - Toulouse/Guitoune : « Le pire match de ces trois dernières années »

Et maintenant, la Coupe d'Europe !

Toulouse n’est plus leader de Top 14 ce dimanche matin, et nul doute que les champions de France en titre voudront relever vite la tête, après la défaite subie samedi soir à Bordeaux-Bègles. Les champions de France se sont inclinés 17-7 en Gironde, et laissent la tête du championnat aux joueurs de Christophe Urios, qui comptent désormais deux points d’avance. Après la rencontre, le centre du Stade Toulousain Sofiane Guitoune n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. « Nous n'avons pas été bons. Bordeaux nous a pris dans beaucoup de secteurs. D'entrée, nous nous sommes fait contester les ballons au sol, on a eu un peu de mal en conquête. Nous sommes revenus avec un essai juste après la pause (par François Cros à la 49eme, ndlr), mais après, il n'y a rien eu.Voilà, ça arrive, mais parfois ça fait du bien de prendre une claque dans la gueule. Collectivement, dans l'envie, dans la gestion. Nous avons tous été méconnaissables », a tonné celui qui vient de prolonger pour deux saisons son aventure au Stade Toulousain.Depuis trois ans, le Stade Toulousain a pourtant perdu 23 matchs, et certains avec de bien plus gros écarts (23-9 à Brive en octobre 2019, 48-14 au Stade Français en novembre 2020, 16-29 contre Montpellier en mars 2021, 44-10 à Toulon en mai 2021), mais pas forcément avec une équipe-type au coup d'envoi, et c'est ce qui inquiète Guitoune. Les Rouge et Noir vont désormais passer à autre chose, avec les deux prochains week-ends consacrés à la Champions Cup.Il n'est pas sûr que le match puisse avoir lieu. Le 19 décembre, les Toulousains doivent ensuite recevoir les Wasps pour le deuxième match de la défense de leur trophée.