Top 14 - Toulouse : Ramos souffre d'une pubalgie et sera absent trois semaines

Le Stade Toulousain embauche un joker médical

Thomas Ramos est désormais fixé. En effet, le rugbyman, pensionnaire du Stade Toulousain, souffre d'un « début de pubalgie ». C'est en tout cas ce qu'a indiqué son président, à savoir Didier Lacroix, lors d'une conférence de presse programmée ce mardi : « Thomas Ramos est en début de pubalgie et ne pourra pas prétendre au début du Tournoi 2021. »L'arrière, qui compte actuellement un total de 14 sélections, savait donc d'ores et déjà qu'il serait forfait à l'occasion de la toute première journée de l'édition 2021 du Tournoi des 6 Nations, qui aura lieu le 6 février prochain, et verra ainsi le XV de France en découdre avec l'Italie. Ce forfait avait même été officialisé dès ce lundi, par la Fédération française de rugby elle-même. A ce moment-là, la FFR n'avait alors pas précisé la nature de cette absence.Désormais, c'est donc chose faite. En équipe de France, composée d'un groupe de 37 joueurs au total, Thomas Ramos sera suppléé par le Montpelliérain Vincent Rattez, âgé aujourd'hui de 28 ans et qui compte actuellement 8 sélections. Son grand retour à la compétition pourrait ainsi intervenir dès le début de ce mois de février. Quant au XV de France, son stage de préparation débutera ce lundi, du côté de Nice.Un nom qui circulait déjà depuis quelques jours. En effet, la formation, pensionnaire de Top 14, a enrôlé l'international argentin Juan Cruz Mallia, âgé aujourd'hui de 24 ans, qui s'engage jusqu'à la fin de cette saison 2020-21 actuellement en cours. Le Puma vient renforcer un effectif pas vraiment épargné par les blessures, notamment ces derniers temps. En effet, outre Ramos, le Stade Toulousain est également actuellement privé de Romain Ntamack (mâchoire) ou bien encore de Lucas Tauzin (genou).