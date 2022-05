Top 14 - Toulouse : Page-Relo poursuit l'aventure

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐨 prolonge jusqu'en 𝟐𝟎𝟐𝟑 💫

Page-Relo dans l'ombre de Dupont

Une prolongation de plus au Stade Toulousain ! Le club champion de France et d’Europe en titre multiplie les annonces de prolongation ou de recrutement ces dernières semaines, dans le cadre de son projet « Trajectoire 2027 », avec trois axes de développement. Après l’axe 1 « consolider ses cadres », qui a vu Antoine Dupont, Peato Mauvaka ou Thomas Ramos prolonger, l’axe 2 « renforcer son effectif », qui a vu Arthur Retière, Melvyn Jaminet ou encore Ange Capuozzo rejoindre les Rouge et Noir pour les prochaines saisons, c’est l’axe 3 « grandir avec sa formation » qui a été mis en lumière ce lundi, avec la prolongation du contrat de Martin Page-Relo jusqu’en juin 2023, soit un an de plus.Il a disputé 19 matchs (1 essai marqué) avec l'USC, qui a terminé huitième, puis est revenu cette saison avec les Rouge et Noir. Pour ses débuts dans l'élite, il a joué 8 matchs de Top 14 (3 comme titulaire) et a marqué un essai, et il a également disputé trois rencontres de Champions Cup (une comme titulaire).Martin Page-Relo devra encore faire face à une forte concurrence la saison prochaine, avec Antoine Dupont bien sûr, mais aussi Baptiste Germain et Alexi Balès qui sont les doublures du meilleur joueur du monde 2021 au poste de n°9. Mais cela ne semble pas lui faire peur. "Quand je m’entraîne avec Antoine Dupont, je regarde sa façon de jouer. Sans le prendre sans cesse en exemple, j’essaie de reproduire ce qu’il fait de mieux, le tout adapté à ma recette", confiait le joueur à Midi Olympique début mars., reconnaissait de son côté Christian Labit, le manager de Carcassonne. Avec les pelouses de plus en plus synthétiques, c’est un atout. Son passage chez nous lui a tout simplement permis de jouer, d’apprendre, de progresser et de prendre de la confiance. Il s’est endurci dans un championnat de Pro D2 dur au point de devenir un très bon numéro neuf comme on peut l’observer maintenant en Top 14." Et qui est récompensé par un nouveau contrat.