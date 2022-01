Top 14 - Toulouse : Mola reste aussi fidèle aux Rouge et Noir

Des hauts et des bas depuis l'arrivée de Mola

Encore une prolongation de poids à venir du côté du Stade Toulousain ! Après les nouveaux contrats longue durée signés récemment par Antoine Dupont (2027), Cyril Baille (2027), François Cros (2027), Richie Arnold (2025) ou encore Julien Marchand (2028), c’est désormais l’entraîneur Ugo Mola qui a décidé de s’engager sur le très long terme avec les Rouge et Noir. Selon les informations de RMC Sport,Il était alors sous contrat jusqu’en juin 2023. Le natif de Gironde poursuit donc sa belle histoire d’amour avec le Stade Toulousain, un club dont il a porté le maillot en tant qu’ailier (ou arrière) entre 1990 et 1996, remportant la Coupe d’Europe lors de sa dernière saison et le Top 14 en 1994, 1995 et 1996, avant de partir à Dax puis Castres.En 2015, dix ans après avoir pris sa retraite de joueur, il était revenu à Toulouse en tant qu’entraîneur (il avait coaché auparavant à Mazamet, Castres, Brive et Albi), suite au départ de l’emblématique Guy Novès, puis est devenu manager à partir de 2019. Depuis son arrivée, le Stade Toulousain a connu des hauts et des bas, mais est désormais au sommet.En Coupe d’Europe, Toulouse a été éliminé en poules de la Champions Cup en 2016, en quarts de finale en 2017, en poules de la Challenge Cup en 2018, en demi-finale de la Champions Cup en 2019 et 2020, avant de triompher en 2021 contre La Rochelle. Cette saison, Ugo Mola et ses hommes sont encore très bien partis, avec une deuxième place en Top 14 derrière Bordeaux-Bègles (9 victoires - 4 défaites) et une victoire lors de leur seul match de Champions Cup.