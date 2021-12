Top 14 - Toulouse : Le club réagit au report du match contre le Stade Français

I COMMUNIQUE OFFICIEL I

« Toulouse regrette profondément cette décision »

A cause d'un retour en force du coronavirus en France, le « Boxing Day » du Top 14 est en train de virer au flop. Alors que trois rencontres avaient été annulées le 25 décembre, à savoir Brive - Clermont, Racing 92 - Pau et Toulon - Bordeaux-Bègles,Ainsi, le « Clasico » entre Toulouse et le Stade Français, qui devait se disputer au Stadium ce dimanche soir, n'aura pas lieu. « Nous sommes très attristés pour tous les fans du Stade Toulousain et du Stade Français, avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui se sont déplacés ou sont en cours de déplacement des quatre coins de France. Dans le respect de ses valeurs et de ses engagements sociétaux,», peut-on lire dans le communiqué publié par le club champion de France et d'Europe en titre.« Pris au piège de la Covid-19 et du verdict de la LNR,Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade (supporters, partenaires, bénévoles, joueurs et staff), a pour sa part déclaré Didier Lacroix, le président du club de Haute-Garonne. De nombreuses animations étaient mises en place, pour permettre aux fêtes de fin d’année de se prolonger, dans un Stadium de Toulouse que nous savions à guichets fermés.» Alors que Perpignan - Castres aura bien lieu ce dimanche, les deux autres rencontres prévues ce lundi (Biarritz - Montpellier et La Rochelle - Lyon) ont de quoi s'inquiéter.