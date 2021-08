Top 14 - Toulouse : Kolbe va rejoindre Toulon !

Coup de tonnerre sur le Top 14 ! Alors que Neil Fissler, un journaliste britannique pour The Rugby Paper, évoquait lundi soir des discussions entre Cheslin Kolbe et Toulon, le Sud-Africain va bien prendre la direction de la Rade, selon nos informations. Ce dernier a signé pour les trois prochaines années avec le RCT. Bien que sous contrat jusqu'en 2023 avec Toulouse, l'arrière s'apprête en effet à ouvrir une nouvelle page de sa carrière à bientôt 28 ans, il les auras le 28 octobre prochain. Arrivé en 2017 en provenance des Stormers, le natif de Kraaifontein va donc quitter la Haute-Garonne au terme d'une magnifique saison, qui a vu les Rouge et Noir faire le doublé Top 14 - Champions Cup en 2020-21. Elément majeur du renouveau du club dirigé par Ugo Mola, le joueur polyvalent va évidemment laisser un vide important au sein de l'effectif des pensionnaires d'Ernest-Wallon, lui qui va troquer sa tunique rouge et noir... contre une autre aux mêmes couleurs. Cependant, les supporters du RCT vont devoir attendre un peu avant de voir le feu follet dynamiter les futures défenses adverses. Comme expliqué un peu plus tôt ce mardi, le Sud-Africain ne devrait pas jouer en Top 14 avant décembre. Car, depuis la finale du Top 14 gagnée par Toulouse contre La Rochelle (18-8) fin juin, le champion du monde 2019 avec les Springboks n'a pas chômé.

Toulon tient enfin son gros coup

Actuellement dans son pays pour disputer le Rugby Championship, Kolbe devrait être pris jusqu'au 2 octobre prochain par cette compétition majeure de l'hémisphère sud. Derrière, l'intéressé doit bénéficier de cinq semaines de vacances réglementaires... or les tests-matchs d'automne vont ensuite rapidement arriver, à partir du 6 novembre. A moins d'un accord avec sa Fédération lié à ce transfert, le Sud-Africain ne devrait donc pas faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs avant décembre. Alors que l'arrière se sentait bien à Toulouse, le club de Bernard Lemaître a visiblement dû trouver des arguments très convaincants pour s'offrir les services d'un des meilleurs joueurs du Top 14. C'est assurément un gros coup signé par Toulon en quête d'un arrière de renom, après avoir raté Jonathan Joseph, qui est resté en Angleterre, et Ngani Laumape, qui a préféré s'engager avec le Stade Français. Prochainement orphelins de Kolbe, les champions d'Europe et de France en titre pourraient de ce fait bien relancer le dossier Melvyn Jaminet, étincelant avec le XV de France lors de la tournée en Australie. Bien que sous contrat jusqu'en 2024 avec Perpignan, ce dernier pourrait du coup se voir proposer un rôle clef en Haute-Garonne...



Avec G.M.