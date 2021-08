Top 14 - Toulouse : Kolbe absent jusqu'en décembre... et en contact avec Toulon ?

Kolbe prêt à changer de Rouge et Noir ?



Rumour number two for the evening. Cheslin Kolbe talking to Toulon.

— Neil Fissler (@neilfissler) August 23, 2021

Toulouse va devoir prendre son mal en patience.En effet, après avoir signé un superbe doublé Top 14 - Champions Cup avec ses coéquipiers la saison dernière, le Sud-Africain a par la suite rejoint sa sélection pour préparer le Rugby Championship, qui se dispute en ce moment et se termine le 2 octobre. Ensuite, après le gros tournoi de l'hémisphère sud, Kolbe pourrait également être sélectionné par les Springboks pour les tests-matchs d'automne, qui auront lieu à partir du 6 novembre.Un coup dur pour l'équipe d'Ugo Mola, qui doit également composer sans Rhynardt Elstadt, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares, dans la même situation, tout comme Facundo Bosch (La Rochelle).Mais du côté d'Ernest-Wallon, ce n'est peut-être pas cette longue absence, normalement déjà anticipée, de Kolbe qui inquiète, mais bien une rumeur qui a vu le jour lundi sur les réseaux sociaux.Une information à bien évidemment prendre avec des pincettes, d'autant plus que l'intéressé est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec Toulouse et qu'il ne semble sportivement avoir aucune raison de quitter la Haute-Garonne actuellement.Cependant, après avoir raté l'Anglais Jonathan Joseph (Bath) et le Néo-Zélandais Ngani Laumape (Stade Français), le club de Bernard Lemaître semble en quête d'un très gros coup derrière. Cette rumeur va en tout cas dans ce sens et sera à surveiller de près durant les prochains mois.