Top 14 – Toulouse : Kaino arrêtera sa carrière en fin de saison

Kaino double champion du monde avec les All Blacks

Après Yoann Huget il y a quelques semaines, un autre joueur du Stade Toulousain a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de cette saison. Il s’agit de Jerome Kaino, le troisième ligne néo-zélandais de 37 ans. « C’est ma dernière année de joueur, a-t-il annoncé à RMC. Tous les joueurs qui prennent leur retraite ont l’habitude de le dire : vous savez quand c’est le moment.Mais je pense que de nouveaux joueurs arrivent et notamment une nouvelle génération tournée vers l’avenir. Je suis prêt à raccrocher les crampons. (…) Pour moi, c’est juste une histoire de pouvoir maintenir un haut niveau de jeu pendant si longtemps. Et en étant réaliste, peut-être que je peux pousser cette saison, mais ce sera dur d’essayer de garder un haut niveau une année de plus. Il est temps de laisser la place aux autres. »Né aux Samoa américaines, Jerome Kaino a débuté sa carrière à Auckland à 21 ans, et a passé huit saisons chez les Blues. Il a ensuite passé deux ans au Japon, chez les Toyota Verblitz (2012-14), avant de revenir dans la capitale néo-zélandaise.Sélectionné à 81 reprises avec les All Blacks, le troisième ligne a fait partie de l’équipe double championne du monde en 2011 et 2015. Jerome Kaino rêve désormais d’une reconversion comme entraîneur au Stade Toulousain et en a déjà discuté avec ses dirigeants. Mais avant de penser à la retraite, le Néo-Zélandais, remis d’une blessure à la cheville, espère bien remporter un deuxième titre de champion de France, voire une première Champions Cup, pour finir en beauté.