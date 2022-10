Top 14 - Toulouse : Jaminet sort sur blessure

Jaminet s'est parfaitement adapté à son nouveau club

Inquiétude pour Melvyn Jaminet. L'arrière international du Stade Toulousain a dû sortir sur blessure ce samedi lors du match d'ouverture de la 7eme journée du Top 14 entre Brive et Toulouse. Titulaire pour ce match, l'ancien Perpignanais s'est blessé à la 14eme minute de jeu.Il est resté un long moment au sol, les mains sur le visage, puis tapant de douleur (ou de rage ?) sur la pelouse, et a finalement quitté le terrain, aidé par deux membres du staff toulousain, sous les applaudissements du public corrézien, et a été remplacé par Juan Cruz Mallia. Il a ensuite pris place sur le banc, la cheville strapée, et semblait avoir mal même en restant assis. Après la mi-temps, il est revenu sur la touche avec des béquilles. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures sur la nature de la blessure de l'arrière de 23 ans. Si elle est grave, cela signifie que Melvyn Jaminet ne figurera pas dans la liste des 42 joueurs retenus pour la Tournée de novembre, qui sera dévoilée lundi ou mardi par Fabien Galthié.Si une grave blessure serait un coup dur pour les Bleus, dont Jaminet est devenu l'arrière titulaire, elle le serait également pour le Stade Toulousain, car la recrue s'était parfaitement adaptée,. « Je me suis très vite acclimaté à la ville, je me sens très bien ici et je pense que c’est important d’être à l’aise dans la ville où on arrive, confiait-il cette semaine en conférence de presse. Avec le club, ça s’est très bien passé. Quand je suis arrivé je connaissais déjà pas mal de joueurs de l’équipe de France et forcément ça aide. Aujourd’hui on s’entend tous très bien. Il y a une bonne émulation et un très bon groupe." Espérons pour lui qu'il retrouve ce bon groupe rapidement.