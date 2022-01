Top 14 - Toulouse : Bouilhou inquiet du fond de jeu de son équipe

Bouilhou : "On s'est peut-être un peu endormi après notre bon début de saison"

Deux matchs en retard pour Toulouse

Seulement trois défaites au compteur entre septembre et décembre 2021, et déjà trois depuis le début de l’année 2022 ! Ça va mal pour le Stade Toulousain, qui s’est incliné ce samedi à domicile contre le Racing 92 (15-20) pour le compte de la 16eme journée de Top 14, après avoir perdu chez les Wasps il y a deux semaines en Champions Cup (30-22 à 15 contre 14 pendant 50 minutes) et à Clermont le 1er janvier.Mais plus que le plan comptable, c’est le niveau de jeu qui inquiète le staff toulousain, comme l’a fait savoir l’entraîneur des avants Jean Bouilhou samedi soir en conférence de presse.« C'est un match très compliqué. On n'a jamais réussi à imposer notre jeu. On a fait trop de fautes et il n'y a pas grand-chose à garder de ce match. On a été pris sur les fondamentaux, on a eu du mal sur le jeu au sol et au final on n'a jamais réussi à être dangereux. Il aurait fallu resserrer les rangs mais on n'a pas su le faire non plus. Le Racing a bien joué le coup. (...) On s'est peut-être un peu endormi après notre bon début de saison. Cette quatrième place ne m'inquiète pas plus que cela car nous avons suffisamment d'expérience pour savoir que le classement fluctue toujours, d'autant que nous ne sommes pas décrochés et nous comptons deux matchs de retard., et retrouver du plaisir. Pour l'instant, on subit un peu les choses. »Le Stade Toulousain occupe actuellement la quatrième place du classement, à douze points du leader Bordeaux-Bègles, mais il n’a disputé que quatorze matchs alors que d’autres (Lyon, Castres et Perpignan) sont à jour dans leur calendrier.Quatre autres rencontres seront également au programme d’ici le match contre le MHR : à Perpignan, à Pau, contre Bordeaux-Bègles et à Paris. L’occasion de retrouver un fond de jeu et remonter au classement ?