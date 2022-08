Top 14 - Toulouse : Baille opéré et absent deux mois

Petit coup dur d'entrée pour le Stade Toulousain. Alors que le saison ne reprendra que dans environ un mois, le club de Haute-Garonne va devoir se passer de Cyril Baille (28 ans) lors des premières semaines. En effet, suite à un problème au niveau de son adducteur gauche, qui datait de la saison dernière, le pilier gauche s'est fait opérer avec succès cette semaine, comme il l'a dévoilé via une photo publiée sur son compte Instagram. « Merci au docteur Reboul et toute son équipe. A très vite en pleine forme », a rajouté l'intéressé en légende de sa publication. D'après L'Equipe, la durée de l'absence du joueur de Toulouse et du XV de France devrait être d'environ 10 semaines, soit un peu plus de deux mois. Ainsi, Baille va manquer le début de saison en Top 14 mais ne sera pas absent trop longtemps. Pendant ce délais, Ugo Mola pourra compter sur le Français Rodrigue Neti et l'Américain David Ainu'u pour le suppléer au poste de pilier gauche.