Top 14 - Toulon : Webb quittera le club en fin de saison

Le joueur lui-même ne souhaitait pas aller au bout de son contrat et être ainsi libéré de sa dernière année. Rhys Webb, le demi de mêlée gallois, quittera Toulon, actuel troisième du classement, à la fin de la saison actuelle, après un seul exercice sous les couleurs de la formation varoise. Le club a accepté la demande de son protégé et en a ainsi fait l'annonce, ce lundi, via son compte Twitter officiel :Les raisons familiales pourraient renvoyer au fait que sa femme et ses enfants sont déjà retournés au pays de Galles. Il y a quelques temps, sa compagne avait fait part, sur son propre blog, à quel point l'un de ses trois fils rencontrait les pires difficultés du monde pour s'adapter à sa nouvelle vie.D'un point de vue sportif, Webb, qui a disputé 26 rencontres sous les couleurs toulonnaises, n'a jamais été épargné par les blessures. Depuis peu,, qui n'en finit plus d'enchaîner les excellentes performances, ces derniers temps. Entré à Toulouse dimanche, Rhys Webb, titularisé à cinq reprises depuis le début de la saison pour un seul petit essai inscrit, n'a pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer. Avec certainement l'envie de passer définitivement à autre chose.