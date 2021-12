Top 14 - Toulon : Serin s'inscrit sur le long terme

Un bilan mitigé depuis 2019

Baptiste Serin et Toulon, c’est une histoire qui dure ! Arrivé au RCT en 2019 en provenance de Bordeaux-Bègles, le demi de mêlée de 27 ans va y rester au moins jusqu’en 2026. Il a en effet prolongé son contrat ce jeudi pour les quatre prochaines saisons, plus une en option. Blessé à l’épaule droite en fin de saison dernière, le joueur aux 42 sélections en équipe de France est revenu sur les terrains le 27 novembre dernier et a disputé trois matchs au total avec le RCT. Dans une vidéo publiée sur le site officiel de son club, Baptiste Serin a confié sa joie de rester sur la Rade. « Je suis très content de continuer l’aventure avec le RCT. C’était un souhait de ma part. J’ai envie de retrouver cette harmonie avec le public et remplir nos objectifs qui seront très élevés dans les saisons à venir.On a passé des moments assez compliqués depuis deux ans, mais ce qui fait notre force c’est de se resserrer en tant que groupe. Je peux vraiment parler de famille, et c’est une des raisons pour lesquelles j’ai prolongé. »Alors que depuis son arrivée (34 matchs joués, 86 points marqués dont 7 essais), Toulon a terminé quatrième en 2020 (saison arrêtée en mars) puis huitième en 2021 et occupe actuellement la onzième place, Baptiste Serin espère vivre de meilleurs moments dans le futur : « Le bilan depuis mon arrivée est un peu mitigé. La première saison avait été incroyable, mais elle s’était arrêtée en plein milieu à cause de la covid, et ça nous a laissé un sentiment d’inachevé.Mais ça nous donne aussi des objectifs très élevés pour les saisons qui vont suivre. » En attendant, il y a une phase retour de la saison 2021-22 à disputer, et elle commencera ce dimanche avec un déplacement à Montpellier.